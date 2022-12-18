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رياضة

نهائي كأس العالم.. مفاجآت في تشكيلة فرنسا والأرجنتين!

Lebanon 24
18-12-2022 | 09:23
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قدّم المدرب الفرنسي ديديه ديشامب مفاجأة في تشكيلته لمباراة نهائي كأس العالم، إذ لم يغب أي لاعب أساسي فرنسي عن التشكيلة النهائية.


وعاد كل من المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو، للتشكيلة الأساسية، بعد غيابهما عن لقاء المغرب، كما ضمت تشكيلة المنتخب جميع العناصر الأساسية مثل رافايل فاران وأنطوان غريزمان وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي.
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بدوره، فجر مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، مفاجأة في التشكيلة النهائية التي ستخوض نهائي المونديال، تمثلت بإشراك النجم أنخيل دي ماريا أساسيا، والعودة لخطة 4-3-3، التي اعتمدها الفريق في مباريات دور المجموعات.


وابتعد دي ماريا عن المشاركة أساسيا في الأدوار الإقصائية، بسبب معاناته من الإصابة، وتألق عناصر المنتخب الأخرى.


وتضاربت الأنباء حول تشكيلة الأرجنتين، فانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خطة 3-5-2، قبل أن يتم الإعلان عن الخطة الرسمية بوجود دي ماريا.


هذا وسيستمر سكالوني بالاعتماد على القائد ليونيل ميسي والمهاجم الشاب خوليان ألفاريز في خط الهجوم، مع احتمالية مشاركة دي ماريا كجناح، أو كعنصر إضافي في خط الوسط.

رياضة

كأس العالم2022

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