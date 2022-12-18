مشهدٌ تاريخي قبل 36 عاماً كرّره ميسي اليوم.. شاهدوا الصورة!

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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تاريخيّة تظهر لقطات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحتفل بالفوز بـ"كأس العالم 2022" بذات الطريقة التي احتفل بها النجم الراحل دييغو مارادونا بالانتصار الكروي الكبير الذي حققه في بطولة العالم لكرة القدم عام 1986.وتظهر الصورة كيف أن ميسي كان محمولاً على الأكتاف اليوم، وهو مشهدٌ أعاد بالذاكرة إلى الصورة نفسها التي التقطت لمارادونا قبل 36 عاماً.