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رياضة

"مسيرته تستحق ذلك".. بيليه يهنئ ميسي بفوز الأرجنتين بكأس العالم

Lebanon 24
19-12-2022 | 02:00
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هنأ الأسطورة البرازيلية بيليه، قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم على حساب المنتخب الفرنسي.
وكتب عبر حسابه على  تطبيق "إنستغرام" في منشور مرفق بصورة ميسي يحمل الكأس محاطًا بزملائه: "تواصل كرة القدم في إخبار قصتها، ودائمًا بطريقة آسرة.. فاز ميسي بلقبه الأول في كأس العالم، لأن مسيرته تستحق ذلك".
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وكانت الأرجنتين قد فازت بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 بسيناريو مذهل بعد تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن تحسمها لصالحها بركلات الترجيح 4-2.
وكان بيليه، (82 عاما) الذي لعب لمنتخب البرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه، ويتقاسم مع نجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار، قائمة هدافي البرازيل بعدما أحرز 77 هدفا في 92 مباراة.
وقبل سطوع نجم ميسي ومنافسه اللدود، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، كان هناك صراع كبير بين عشاق بيليه، ومحبي الأسطورة الأرجنتينية الراحل، مارادونا بشأن من هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في العالم.
المصدر: الحرة

رياضة

كأس العالم2022

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