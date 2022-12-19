للتاريخ.. حقائق رائعة وأرقام بارزة من "مونديال قطر"

أسدل الستار أمس الأحد على بطولة كأس العالم 2022، والتي توج بلقبها منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986.

وفاز منتخب الأرجنتين على منتخب فرنسا في المباراة النهائية من كأس العالم 2022، بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (3-3)، في اللقاء الذي جرت أحداثه على استاد لوسيل.

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ولخص موقع "win win" أبرز الأرقام والإحصائيات التي حدثت في بطولة كأس العالم 2022 والتي امتدت لـ29 يوماً بداية من 20 تشرين الثاني الماضي وهي:

سجلت مباراة إنكلترا وإيران أطول وقت بدل ضائع في تاريخ بطولات كأس العالم منذ 1966 بوقت ضائع مقداره 14 دقيقة.



وأصبح المنتخب السعودي ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أميركي جنوبي في تاريخ كأس العالم بعد اليابان على كولمبيا 2018، كما بات الأخضر أول منتخب آسيوي يهز شباك الأرجنتين بأكثر من هدف في تاريخ كأس العالم.

الإسباني غافي صاحب (18 عامًا و110 أيام) أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في كأس العالم منذ البرازيلي بيليه (17 عامًا و249 يومًا) في نهائي مونديال 1958 أمام السويد.

وجود بيلينغهام (19 عامًا 158 يومًا)، أصبح أصغر لاعب يمنح تمريرة حاسمة بإحدى مباريات كأس العالم مع إنجلترا منذ مونديال 1966. كذلك بات الدولي المغربي الشاب بلال الخنوس بعمر (18 عاماً و221 يوماً) أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وأما ميسي فهو أكبر لاعب (35 عاماً) يسجل ويصنع في مباراة واحدة في كأس العالم منذ بطولة عام 1966. وبات المدافع الدولي البرتغالي بيبي، (39 عامًا و283 يومًا) أكبر لاعب يسجّل في مباراة بالأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.

وكريستيانو رونالدو فهو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم (2006، 2010، 2014، 2018، 2022)، وسجل رونالدو كلاً من أهدافه السبعة في كأس العالم في مرحلة المجموعات، ولكنه لم يُسجل أي هدف في مرحلة خروج المغلوب.

أما منتخب البرازيل، فهو الفريق الوحيد الذي شارك في كل نسخ كأس العالم منذ نسختها الأصلية عام 1930.

وأصبح الحارس الفرنسي هوغو لوريس أكثر حارس مرمى خوضًا لعدد من المباريات في تاريخ المسابقة بواقع 20 مباراة متجاوزاً الألماني مانويل نوير.

وشارك حكيم زياش وأشرف حكيمي في مباراتهما الـ10 بكأس العالم، ليعادلا رقم محمد الدعيع كأكثر لاعب عربي مشاركةً في تاريخ المونديال.

راندال كولو مواني لاعب منتخب فرنسا يسجل ثالث أسرع هدف للاعب بديل في تاريخ كأس العالم وجاء الهدف خلال 44 ثانية من نزول اللاعب إلى أرض الملعب.

أما الفرنسي مبابي أسرع فسجل أسرع ثنائية في نهائي كأس العالم منذ مونديال 1966.

وبات منتخب المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يحصل على المركز الرابع في تاريخ كأس العالم، كما أن حكيم زياش سجل أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم (3:30 دقائق) والهدف الأبعد مسافةً بالنسبة للمنتخبات العربية (30.66 متراً) أيضاً في تاريخ البطولة منذ مونديال 1966.



وشهدت نسخة قطر 2022 إشهار الحكام 171 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء، واحتسبوا 23 ركلة جزاء، 17 منها نفذت بنجاح، بينما أهدرت 6.

وخلال البطولة حُسمت 5 مباريات عبر ركلات الترجيح، وهي: المغرب وإسبانيا، كرواتيا واليابان، الأرجنتين وهولندا، البرازيل وكرواتيا، وأخيرا الأرجنتين وفرنسا.

وأصبحت إسبانيا أول دولة في تاريخ كأس العالم تخسر ركلات ترجيح 4 مرات.





كما أنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا أربع ركلات ترجيح خلال نهائيات كأس العالم، وهو الرقم الأكبر لأي حارس مرمى في تاريخ البطولة. وأما منتخب الأرجنتين فهو أول منتخب يتحصل على 5 ركلات في نسخةٍ واحدة من كأس العالم.كما أنقذ دومينيك ليفاكوفيتش حارس كرواتيا أربع ركلات ترجيح خلال نهائيات كأس العالم، وهو الرقم الأكبر لأي حارس مرمى في تاريخ البطولة.

كما أن البرازيل أشركت جميع لاعبيها الـ26 في كأس العالم 2022 بما في ذلك 3 حراس للمرمى، لتصبح أول دولة في تاريخ كأس العالم تُشرك 26 لاعباً في نسخةٍ واحدة من البطولة.

واستحوذت اليابان على الكرة بنسبة 18% ضد إسبانيا، وهي أقل نسبة لمنتخب فائز في مباراة بكأس العالم منذ مونديال 1966.

وشهدت كأس العالم 2022 رقماً قياسيًا جديدًا بتسجيل 172 هدفًا لتتفوق على نسختي 1998 و 2014 اللتين شهدتا تسجيل 171 هدفاً.

أما الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فهو أول لاعب يسجل ويتحصل على ركلة جزاء في نهائي كأس العالم منذ مونديال1966 على الأقل.



وميسي اللاعب الأول على الإطلاق الذي يسجل في كل مباراة بالأدوار الإقصائية من دور الـ16 وحتى النهائي في نسخة واحدة من كأس العالم (منذ استحداث الصيغة الحالية في مونديال 1986)، وأكثر من ساهم بأهداف في كأس العالم منذ مونديال 1966، حيث ساهم في 20 هدفًا، منها 8 تمريرات حاسمة و12 هدفًا.



وأصبح ليونيل أكثر لاعب مشاركةً في مباريات كأس العالم بـ26 مباراة، كما أصبح أكثر لاعب خوضًا للمباريات بعدد الدقائق.





ومنذ مونديال 1966 لاعبان فقط أهدرا ركلتي جزاء في كأس العالم "دون احتساب ركلات الترجيح" وهما ميسي أهدر ركلتين من 4 ركلات جزاء، وأسامواه جيان أهدر ركلتين من أربع ركلات جزاء.

وبات تشو كيو سيونغ أول لاعب كوري جنوبي وآسيوي يسجل هدفين رأسيين في مباراةٍ واحدة بكأس العالم عبر التاريخ.

عدد الحضور

وتجاوز عدد الحضور الجماهيري في مباريات البطولة 3.4 ملايين مشجع، وهو رقم أعلى من النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018.



وزار دولة قطر خلال المونديال أكثر من 1.4 مليون شخص، وشاهد المباريات عبر شاشات التلفزيون نحو 5 مليارات شخص عبر العالم.



وعلى الصعيد الاقتصادي، جنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو 7.5 مليارات دولار، وهو رقم يزيد بمليار دولار على حصيلة مونديال روسيا 2018.