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رياضة

سكالوني يدعو ميسي للمشاركة في مونديال 2026

Lebanon 24
19-12-2022 | 14:00
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مدح مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، النجم ليونيل ميسي، ورحب في الوقت ذاته بمواصلة ميسي اللعب مع الأرجنتين خلال بطولة كأس العالم القادمة، المُقررة عام 2026، وذلك بعد تتويج المنتخب الأرجنتيني مساء أمس الأحد بلقبه الأول في نهائيات كأس العالم.
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وحققت الأرجنتين فوزا مثيرا على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، مساء الأحد، في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، لتُتوج كتيبة "الألبيسيليستي" بلقب كأس العالم قطر 2022.
وكان ميسي قد أكد، في تصريحات سابقة، أن مونديال قطر سيكون الأخير له مع المنتخب الأرجنتيني؛ إذ إنه لن يحضر في النسخة القادمة من البطولة العالمية، وذلك بعد مشاركته في 5 نسخ مونديالية، أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 و2022.
وقال سكالوني، بتصريحات في المؤتمر الصحفي التابع لمباراة فرنسا: "إن أراد ميسي أن يبقى معنا حتى المونديال المقبل، فنحن نرحب به؛ فهو لاعب رائع، ولديه الخبرة والقيادة، والمهارة ليمنحها للاعبين الشباب، وأنا فخور بتدريبه، وهو يحفزني كل يوم"، وأضاف: "القرار الأخير له، بأن يبقى مع المنتخب الوطني".


وتابع: "بعد تعادلنا أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم، تحدثت مع "ليو"، وقال لي: لا يهم، علينا أن نستمر بالعمل، فمنحنا القوة للاستمرار فيما نقوم به حتى نصل إلى هنا اليوم".
وواصل: "نحن كجهاز فني كان لدينا طريقة للعب، لكننا أدركنا أن هنالك طريقة تناسبنا أكثر. لقد سهلنا الأمور على ميسي في الملعب، وأدركنا قوة كل لاعب، وكيف يمكن للاعبين تقديم المساعدة لميسي".
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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