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رياضة

رغم غيابها عن النهائي .. إنكلترا حاضرة في جوائز المونديال

Lebanon 24
19-12-2022 | 05:00
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رغم خروجه من ربع نهائي المسابقة، لكن المنتخب الإنكليزي كان حاضراً في حفل جوائز كأس العالم عقب النهائي المثير بين فرنسا والأرجنتين.

وحققت الأرجنتين اللقب على حساب فرنسا بفضل ليونيل ميسي الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز كيليان مبابي بلقب الهداف، وإيميليانو مارتينيز بالقفاز الذهبي، وإنزو فيرنانديز كأحسن لاعب شاب.
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وكان المنتخب الإنكليزي حاضراً في حفل الجوائز بعد أن تحصل على جائزة اللعب النظيف في بطولة قطر 2022، كونه الأقل تعرضاً للبطاقات الملونة.


وتعرض الفريق طوال مشواره الذي انتهى في ربع النهائي على يد فرنسا، لبطاقة صفراء وحيدة كانت من نصيب هاري ماجواير بنفس المباراة.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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