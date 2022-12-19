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رياضة
7 تغييرات بدلا من 5.. هل ارتكبت فرنسا خطأ بنهائي المونديال؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
06:45
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أثار عدد التغييرات التي أجراها مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، خلال نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين مساء الأحد، تساؤلات عدة على المواقع الاجتماعية.
ومن المعروف أن عدد التبديلات المسموح بها في المباراة الواحدة أصبح 5 تبديلات بالإضافة إلى تبديل سادس إذا تم المرور إلى الوقت الإضافي. ودخل هذا التحديث حيز التنفيذ بعد جائحة فيروس كورونا.
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إلا أن المنتخب الفرنسي أجرى 7 تغييرات أمام الأرجنتين، ويتعلق الأمر بكل من من أوليفيه جيرو وعثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان وأدريان رابيو وثيو هيرنانديز وجولز كوندي ورافايل فاران.
واعتقد بعض المتابعين أن الطاقم الإداري للمنتخب الفرنسي ارتكب خطأ حين أقدم على 7 تغييرات، لكن الأمر غير صحيح.
وحسب ما ذكر موقع "ليبيراسيون" الفرنسي، فإن منتخب "الديوك" حصل على تبديل سابع "قانوني" استنادا على بروتوكول "بديل الارتجاج".
ويسمح هذا القانون لأي فريق باستبدال لاعب معرض لخطر الإصابة بالارتجاج دون أن يحتسب هذا التغيير من التغييرات 6.
واستنادا لهذا البروتوكول، يجري السماح بإجراء تغيير واحد كحد أقصى.
وفي حالة مباراة فرنسا والأرجنتين، فإن اللاعب أدريان رابيو تعرض لإصابة في الرأس، مما يعني خطر الإصابة بالارتجاج.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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