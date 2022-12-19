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رياضة
بنزيما يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله.. هذا ما كتبه
Lebanon 24
19-12-2022
|
09:43
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أعلن النجم الفرنسي كريم بنزيما اعتزاله اللعب دولياً، وذلك بعدما فشل في المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022، التي احتل فيها فرنسا المركز الثاني، عقب الخسارة ضد الأرجنتين بركلات الترجيح.
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وكتب بنزيما عبر صفحته الشخصية على "انستغرام": "بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، كتبت قصتي ونهاياتنا".
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