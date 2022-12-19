ميسي أغنى لاعب كرة قدم في العالم.. كم تبلغ ثروته؟

يحتلّ قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً، وفقاً لتصنيف "مجلة فوربس"، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أميركي. من هذا المبلغ، تم جني 75 مليون دولار أميركي من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار أميركي بعيداً عن الرياضة.

ووفقاً للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أميركي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقاً لما ذكرته مؤسسة "sssamiti".وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.وبصرف النظر عن لعبة كرة القدم من حيث العائد، فإن ليونيل ميسي يتعادل مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.وقدّمت "فوربس" قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.