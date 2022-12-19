17
o
بيروت
16
o
طرابلس
2
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ميسي أغنى لاعب كرة قدم في العالم.. كم تبلغ ثروته؟
Lebanon 24
19-12-2022
|
14:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحتلّ قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المرتبة الأولى في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً، وفقاً لتصنيف "مجلة فوربس"، إذ يبلغ دخله السنوي 130 مليون دولار أميركي. من هذا المبلغ، تم جني 75 مليون دولار أميركي من خلال لعب كرة القدم، و55 مليون دولار أميركي بعيداً عن الرياضة.
Advertisement
ووفقاً للتقارير، تبلغ ثروة ليونيل ميسي أكثر من 620 مليون دولار أميركي، مما يجعله أغنى لاعب كرة قدم في العالم، وفقاً لما ذكرته مؤسسة "sssamiti".
وعلى الرغم من تراجع أجر ميسي بعد مغادرة برشلونة عام 2021 بنحو 22 مليون دولار، فإن ما يجنيه زاد من خلال الإعلان والوسائل الأخرى. إذ يعلن ميسي للعديد من العلامات التجارية الكبرى بما في ذلك Adidas وPepsi وLay’s.
وبصرف النظر عن لعبة كرة القدم من حيث العائد، فإن ليونيل ميسي يتعادل مع كابتن منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، في الأرباح خارج البساط الأخضر بواقع 55 مليون دولار لكل منهما.
وقدّمت "فوربس" قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث أصبح ليونيل ميسي أغنى لاعب من حيث الأرباح هذا العام.
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد سحب "الدولار" من المصارف.. إليكم هذا الخبر
03:15 | 2022-12-19
19/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
Lebanon 24
فنان في ذمة الله.. من هو؟
08:00 | 2022-12-19
19/12/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
Lebanon 24
الدولار يستمر في الارتفاع.. هذا ما سجله عصراً
09:40 | 2022-12-19
19/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
Lebanon 24
ماذا حصل في "غروبات الصرافين" مساء؟
13:41 | 2022-12-19
19/12/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة ستُباع "حالياً" وفق دولار الـ1500 ليرة.. ما هي؟
14:34 | 2022-12-19
19/12/2022 02:34:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:35 | 2022-12-19
بعد انتهاء المونديال.. هكذا استقبل الفرنسيّون "الديوك" (صور)
16:00 | 2022-12-19
"خيانة" وراء اعتزال بنزيمة.. ما القصّة؟
14:50 | 2022-12-19
الجيش أحرز المركز الأول في بطولة لبنان للمصارعة الحرة والرومانية - درجة أولى
14:00 | 2022-12-19
سكالوني يدعو ميسي للمشاركة في مونديال 2026
10:00 | 2022-12-19
للتاريخ.. حقائق رائعة وأرقام بارزة من "مونديال قطر"
09:43 | 2022-12-19
بنزيما يفاجئ الجميع بقرار اعتزاله.. هذا ما كتبه
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
20/12/2022 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
20/12/2022 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
20/12/2022 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact