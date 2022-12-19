بعد انتهاء المونديال.. هكذا استقبل الفرنسيّون "الديوك" (صور)

عاد المنتخب الفرنسي من قطر الى بلاده، بعد انتهاء بطولة العالم لكرة القدم 2022 وحلوله ثانياً.





ولاقى "الديوك" استقبالاً حاشداً من الجماهير الفرنسية.

Advertisement