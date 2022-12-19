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رياضة
بعد انتهاء المونديال.. هكذا استقبل الفرنسيّون "الديوك" (صور)
Lebanon 24
19-12-2022
|
16:35
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عاد المنتخب الفرنسي من قطر الى بلاده، بعد انتهاء بطولة العالم لكرة القدم 2022 وحلوله ثانياً.
ولاقى "الديوك" استقبالاً حاشداً من الجماهير الفرنسية.
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