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رياضة

بعد كأس العالم.. مبابي يُطلق وعداً علنياً

Lebanon 24
19-12-2022 | 23:00
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تعهد نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، بعودة منتخب بلاده لواجهة كرة القدم العالمية، بعدما لم تكن أهدافه الثلاثة في شباك الأرجنتين بنهائي كأس العالم كافية للفوز باللقب.
سجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليحقق إنجازاً حدث للمرة الثانية فقط في تاريخ المباريات النهائية لكأس العالم، ليقود بلاده لضربات الجزاء أمام الأرجنتين بعد التعادل 3-3 في إستاد لوسيل.
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وسجل مبابي فيما بعد بضربات الترجيح، لكن اللقب الثاني على التوالي ضاع من المنتخب الفرنسي، بعدما أهدر كل من كينغسلي كومان وأوريلين تشواميني ضربتين، ليحقق المنتخب الأرجنتيني اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وفي أول ظهور له منذ الخسارة كان مبابي الذي سيكمل عامه الـ24 الثلاثاء، واثقاً من قدرة منتخب بلاده على تجاوز الخسارة، حيث قال عبر منصة تبادل الصور "إنستغرام": "سنعود".
وعلق الأسطورة البرازيلية بيليه، الفائز بلقب كأس العالم ثلاث مرات على منشور مبابي، بالقول ببساطة "شكراً".
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