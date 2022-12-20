حسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لصالحه الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر.



وتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال "قطر 2022"، برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية "الماراثونية" التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد "لوسيل"، وانتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وتفوق كليان مبابي بفارق هدف واحد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم وجائز أفضل لاعب في المونديال، وتلاهما كل من المهاجمين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أوليفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.



في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ:





1930: غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) - 8 أهداف



1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا) - 5 أهداف



1938: ليونيداس دا سيلفا (البرازيل) - 7 أهداف



1950: ألديمير ميندز (البرازيل) - 8 أهداف



1954: ساندور كوتشيس (هنغاريا) - 11 هدفا



1958: جاست فونتين (فرنسا) - 13 هدفا



1962: فلوريان ألبرت (هنغاريا) وغارينشيا (البرازيل) وفالنتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازان جيركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (تشيلي) وفافا (البرازيل) - 4 أهداف لكل منهم في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ:1930: غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) - 8 أهداف1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا) - 5 أهداف1938: ليونيداس دا سيلفا (البرازيل) - 7 أهداف1950: ألديمير ميندز (البرازيل) - 8 أهداف1954: ساندور كوتشيس (هنغاريا) - 11 هدفا1958: جاست فونتين (فرنسا) - 13 هدفا1962: فلوريان ألبرت (هنغاريا) وغارينشيا (البرازيل) وفالنتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازان جيركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (تشيلي) وفافا (البرازيل) - 4 أهداف لكل منهم