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رياضة

تعرفوا الى الفائزين بـ"الحذاء الذهبي" عبر التاريخ حتى "مونديال قطر" 2022

Lebanon 24
20-12-2022 | 02:00
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حسم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لصالحه الصراع على جائزة "الحذاء الذهبي" لهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي استضافتها قطر.

وتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال "قطر 2022"، برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى الأرجنتين خلال المباراة النهائية "الماراثونية" التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد "لوسيل"، وانتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح (4-2) بعد التعادل (3-3) في الوقتين الأصلي والإضافي.
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وتفوق كليان مبابي بفارق هدف واحد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم وجائز أفضل لاعب في المونديال، وتلاهما كل من المهاجمين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز والفرنسي أوليفييه جيرو برصيد 4 أهداف لكل منهما.

في ما يلي قائمة الفائزين بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في تاريخ بطولات كأس العالم عبر التاريخ:


1930: غييرمو ستابيلي (الأرجنتين) - 8 أهداف

1934: أولدريتش نييدلي (تشيكوسلوفاكيا) - 5 أهداف

1938: ليونيداس دا سيلفا (البرازيل) - 7 أهداف

1950: ألديمير ميندز (البرازيل) - 8 أهداف

1954: ساندور كوتشيس (هنغاريا) - 11 هدفا

1958: جاست فونتين (فرنسا) - 13 هدفا

1962: فلوريان ألبرت (هنغاريا) وغارينشيا (البرازيل) وفالنتين إيفانوف (الاتحاد السوفياتي) ودرازان جيركوفيتش (يوغسلافيا) وليونيل سانشيز (تشيلي) وفافا (البرازيل) - 4 أهداف لكل منهم
 
1966: أوزيبيو (البرتغال) - 9 أهداف

1970: غيرد مولر (ألمانيا) - 10 أهداف

1974: غريغور لاتو (بولندا) - 7 أهداف

1978: ماريو كيمبس (الأرجنتين) - 6 أهداف

1982: باولو روسي (إيطاليا) - 6 أهداف

1986: غاري لينيكر (إنجلترا) - 6 أهداف

1990:  الإيطالي سالفاتوري سكيلاتشي (إيطاليا) - 6 أهداف

1994: أوليغ سالينكو (روسيا) خريستو ستويتشكوف (بلغاريا) - 6 أهداف لكل منهما


1998: دافور شوكر (كرواتيا) - 6 أهداف

2002: رونالدو (البرازيل) - 8 أهداف

2006: ميروسلاف كلوزه (ألمانيا) - 5 أهداف

2010: الألماني توماس مولر (ألمانيا) - 5 أهداف

2014: خاميس رودريغيز (كولومبيا) - 6 أهداف

2018: هاري كين (إنجلترا) - 6 أهداف

2022: كليان مبابي - 8 أهداف.

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