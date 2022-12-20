مكالمة عاطفية بين سواريز وميسي بعد نهائي كأس العالم

تلقى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين العديد من رسائل التهنئة بعد تحقيقه لقب كأس العالم، لكن القليل منها كان مميزًا مثل التي أرسلها لويس سواريز زميله السابق عندما كان الثنائي في برشلونة.



واتصل سواريز "الوفي" بصديقه ميسي بعد المباراة، وتحدث معه أثناء الاحتفال في غرفة خلع الملابس، وشارك هذه اللحظة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق قائلا: "أنت بطل العالم".

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واتصل سواريز "الوفي" بصديقه ميسي بعد المباراة، وتحدث معه أثناء الاحتفال في غرفة خلع الملابس، وشارك هذه اللحظة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق قائلا: "أنت بطل العالم".



ويتمتع سواريز وميسي بعلاقة جيدة منذ أن كانا زملاء في برشلونة لعدة سنوات، وعلى الرغم من رحيل سواريز عن البلوغرانا، فقد ظلوا على اتصال حتى أنهم رأوا بعضهم البعض عدة مرات، خاصة خلال إجازاتهم. ويتمتع سواريز وميسي بعلاقة جيدة منذ أن كانا زملاء في برشلونة لعدة سنوات، وعلى الرغم من رحيل سواريز عن البلوغرانا، فقد ظلوا على اتصال حتى أنهم رأوا بعضهم البعض عدة مرات، خاصة خلال إجازاتهم.

المصدر: جول