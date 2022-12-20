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رياضة

مكالمة عاطفية بين سواريز وميسي بعد نهائي كأس العالم

Lebanon 24
20-12-2022 | 08:00
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تلقى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين العديد من رسائل التهنئة بعد تحقيقه لقب كأس العالم، لكن القليل منها كان مميزًا مثل التي أرسلها لويس سواريز زميله السابق عندما كان الثنائي في برشلونة.

واتصل سواريز "الوفي" بصديقه ميسي بعد المباراة، وتحدث معه أثناء الاحتفال في غرفة خلع الملابس، وشارك هذه اللحظة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق قائلا: "أنت بطل العالم".
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Lionel Messi Luis Saurez Facetime

ويتمتع سواريز وميسي بعلاقة جيدة منذ أن كانا زملاء في برشلونة لعدة سنوات، وعلى الرغم من رحيل سواريز عن البلوغرانا، فقد ظلوا على اتصال حتى أنهم رأوا بعضهم البعض عدة مرات، خاصة خلال إجازاتهم.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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