وفاة مشجع أرجنتيني بطريقة مأساوية خلال الاحتفالات (فيديو)

لقي مشجع أرجنتيني مصرعه بطريقة مأساوية، أثناء احتفاله بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم "قطر 2022".

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة في حياة المشجع أرجنتيني الذي كان يحتفل بكأس العالم.

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وظهر بالفيديو المشجع وهو يعتلي الصندوق الخلفي للسيارة، ويحتفل بطريقة جنونية مع عدد من أصدقائه. ويبدو أن هذا المشجع فقد توازنه، لحظة توقف السيارة بشكل مفاجئ ليسقط من السيارة على الأرض رفقة أحد الذين كانوا معه.

وارتطم رأس المشجع بأرضية الشارع بطريقة مؤلمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، حيث بدا على الأرض دون حراك.