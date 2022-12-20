ماذا قال أنشيلوتي حول تدريبه المنتخبّ البرازيليّ؟

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه ينوي البقاء في النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لحين انتهاء عقده في حزيران 2024 بعدما ربطته تقارير بتولي تدريب المنتخب البرازيلي.وأضاف المدرب الإيطالي أن تركيزه منصب على دوره الحالي في ريال حامل لقب الدوري وكأس السوبر الإسبانية ودوري أبطال أوروبا كما يستعد لكأس العالم للأندية المقررة في شباط المقبل.وأبلغ أنشيلوتي إذاعة راي الإيطالية "لا أعرف ما يحمله المستقبل لي، أعيش اليوم بيومه".وأثنى المدرب البالغ عمره 63 عاما على مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بعدما قاد منتخب البلد القادم من أميركا الجنوبية للفوز بكأس العالم بتغلبه على فرنسا في النهائي.وأضاف أنشيلوتي أن سكالوني "قام بعمل رائع ولم يخترع: وضع اللاعبين في أماكنهم ومنحهم نظاما دفاعيا جيدا".