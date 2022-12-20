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رياضة

رونالدو ضمن الأسماء... تعرفوا إلى أسوأ تشكيلة لـ"المونديال"

Lebanon 24
20-12-2022 | 14:00
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ظهر اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أسوأ تشكيلة لكأس العالم 2022، بعد أن عانى من "وقت عصيب"، في البطولة التي أقيمت في قطر.

وسجل رونالدو هدفا واحدا فقط لبلاده، ووضعه المدرب فرناندو سانتوس على مقاعد البدلاء في مباراة دور الستة عشر أمام سويسرا وربع النهائي أمام المغرب.
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وذكرت تقارير إعلامية حينها أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما هدد بالانسحاب من المعسكر البرتغالي، بعد "لقاء متشنج" مع سانتوس. ونفى الاتحاد البرتغالي واللاعب هذه التقارير.

متاعب "الدون" ما تزال تتفاقم، حيث جرى اختياره من طرف موقع الإحصائيات "سوفاسكور" ضمن أسوا فريق في مونديال قطر.

ومنح "سوفاسكور" تنقيط "6.46" فقط لنجم يوفنتوس السابق، الذي يواصل البحث عن فريق جديد، بعد مغادرته مانشستر يونايتد.

ويشترك المهاجم البرتغالي في خط الهجوم مع لوتارو مارتينيز، على الرغم من أن الأرجنتيني كان ضمن المنتخب الذي رفع الكأس بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي تاريخي.

وحصل مارتينيز، الذي فشل في التسجيل للأرجنتين في 148 دقيقة من مباريات البطولة بأكملها، على تقييم 6.35 فقط.

وفيما يلي أسوأ تشكيلة لمونديال 2022: إدوارد ميندي (السنغال) - سيرجينو ديست (الولايات المتحدة) - كامل غليك (بولندا) - بارتوز بيرشنسكي (بولندا) - عبدو ديالو (السنغال) - جاسكون إيرفين (أستراليا) - ماتيو ليكي (أستراليا) - هوانغ إنبيوم (كوريا الجنوبية) - روبن فارغاس (سويسرا) - لوتارو مارتينيز (الأرجنتين) - كريستيانو رونالدو (البرتغال).
 
 
 
(سكاي نيوز)

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