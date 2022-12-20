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رياضة

بالصور... ميسي ينام وهو يُعانق الكأس!

Lebanon 24
20-12-2022 | 10:11
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انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الإجتماعيّ، ظهر فيها قائد المنتخب الأرجنتينيّ ليونيل ميسي، وهو يُعانق كأس بطولة العالم وهو نائم.
 
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