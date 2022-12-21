"هيليكوبتر" تنقذ نجوم الأرجنتين من فوضى احتفالات كأس العالم (فيديو)

خرج الملايين من الأرجنتينيين إلى شوارع بوينس آيرس لتحية المنتخب الفائز ببطولة كأس العالم قطر 2022.

فبعد وصول بعثة المنتخب الى بلادهم، خرج أبطال الأرجنتين في حافلة مكشوفة للتجول والاحتفال في البلاد.

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لكن لم يتمكن اللاعبون من الوصول إلى نقطة الاحتفال كما هو مخطط بسبب مخاوف أمنية نتيجة حجم الحشود التي قدرتها وسائل إعلام محلية بـ5 ملايين شخص.

وتسبب ذلك في تعطيل حركة المرور، نتيجة تدافع الجماهير التي تواجدت في جميع أنحاء العاصمة.





ورغم ذلك استكملت الحافلة وسارت في شوارع المدينة ببطء شديد وهي تحمل اللاعبين، الذين كانوا يرتدون ميدالياتهم الذهبية حول أعناقهم ويتناوبون رفع كأس العالم عاليا، وأخذوا في الرقص والهتاف مع الجماهير التي أحاطت بالحافلة.

لكن اضطرت الشرطة لإبعاد الجماهير عن الحافلة للسماح لها بالمضي قدما في رحلتها البطيئة نحو وسط المدينة. لكن الحافلة لم تستطع أن تمضي قدماً أكثر من ذلك، فقررت السلطة الارجنتينية انهاء الاحتفالات الصاخبة حيث تم ضع اللاعبين في عدة طائرات هليكوبتر وحلقت فوق المسلة حتى يتمكنوا من رؤية الحشد الذي تجمع لرؤيتهم.