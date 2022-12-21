شاهد.. مشجعان يقفزان من الجسر على حافلة منتخب الأرجنتين



قفز اثنان من المشجعين من جسر إلى الحافلة المكشوفة للمنتخب الأرجنتيني خلال احتفالهما في وسط العاصمة بوينس آيرس بكأس العالم.

إذ انطلق موكب الاحتفالات بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي المونديال بركلات الترجيح، والحصول على اللقب الثالث في تاريخهم.

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وأثناء مرور حافلة منتخب الأرجنتين المكشوفة تحت الجسر، قفز مشجعان إلى الحافلة، على الرغم من مناشدات اللاعبين عدم القيام بذلك.

ونجح الأول بالانضمام الى الفريق لكن المشجع الثاني اصطدم بالحافلة وهو يسقط ثم ارتطم بالأرض في نهاية المطاف.

Si el que le erró al micro no se murió, es un milagro. Qué necesidad de hacer semejante pelotudez. pic.twitter.com/SVJjmC84Ac — Luciano García (@garcialuciano27) December 20, 2022

وخرج أكثر من 4 ملايين شخص إلى شوارع بوينس آيرس لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني، أبطال مونديال قطر 2022.