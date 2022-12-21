14
o
بيروت
12
o
طرابلس
4
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
تفاصيل مثيرة تُكشف.. من كان وراء إستبعاد بنزيمة عن "مونديال قطر"؟
Lebanon 24
21-12-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أميط اللثام عن تفاصيل مثيرة من داخل معسكر المنتخب الفرنسي وتحديداً حول الغموض الذي يكتنف قصة كريم بنزيمة، الذي أعلن اعتزاله دولياً يوم الاثنين، إذ كشفت تقارير إعلامية أن القائد هوغو لوريس والمهاجم أنطوان غريزمان كانا سبباً في حرمان لاعب ريال مدريد من خوض كأس العالم الأخيرة، قبل إعلانه خلع قميص منتخب بلاده إلى الأبد.
Advertisement
وأعلن المنتخب الفرنسي عشية انطلاق كأس العالم 2022 تعرض بنزيمة إلى إصابة في عضلات الفخذ اليسرى، واستبعاده من قائمة المونديال دون استدعاء أي لاعب بديل.
وظهرت تقارير إعلامية خلال بطولة كأس العالم تؤكد أن إصابة المهاجم الفرنسي ليست مؤثرة بما يكفي لإبعاده، إذ كان بمقدوره المشاركة في ثمن النهائي وما أكد تلك الأحاديث مشاركة الفائز بالكرة الذهبية يوم الخميس الماضي في مباراة ودية لريال مدريد أمام ليغانيس.
ونشر الصحافي الفرنسي رومان مولينا المختص بالتقارير الاستقصائية مساء يوم الاثنين مقطعاً مصوراً قال خلاله إن استبعاد بنزيمة من القائمة النهائية لم يكن بسبب الإصابة بل لأن عددا من اللاعبين لم يرغبوا بعودته إلى المنتخب، من أبرزهم القائد هوغو لوريس وأنطوان غريزمان إذ يعتبران وجوده مهددا لأدوارهما القيادية في الفريق.
ورفض بنزيمة دعوة الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا قبل أن يكتب منشورا على صفحته في إنستغرام "لست مهتما"، ليقوم بعدها يوم الاثنين بإعلان اعتزاله اللعب بشعار الديوك وهو ابن 35 عاما وبعد خسارة فرنسا فرصة الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة.
واختتم مولينا حديثه بالقول إن الاتحاد الفرنسي رغب باستخدام بنزيمة ككبش فداء عندما تم استدعاؤه لكأس أوروبا 2020 خاصة أنها أول بطولة كبرى يخوضها منذ مدة طويلة ولاعتباره عنصرا جديدا في غرفة تبديل ملابس اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم 2018.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل نهاية العام الدولار سيصل إلى هذا الرقم.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي
Lebanon 24
قبل نهاية العام الدولار سيصل إلى هذا الرقم.. هذا ما توقعه خبير اقتصادي
02:15 | 2022-12-21
21/12/2022 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب انفصال نادين الراسي عن خطيبها كُشف.. خانها مع فتاة أخرى!؟
Lebanon 24
سبب انفصال نادين الراسي عن خطيبها كُشف.. خانها مع فتاة أخرى!؟
01:47 | 2022-12-21
21/12/2022 01:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
Lebanon 24
"جنون" الدولار يتصدّر من جديد.. من يوقف القفزة "المرعبة"؟!
06:00 | 2022-12-21
21/12/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتخطى للمرة الأولى عتبة الـ46 الف ليرة.. اليكم تسعيرته قبل الظهر
Lebanon 24
الدولار يتخطى للمرة الأولى عتبة الـ46 الف ليرة.. اليكم تسعيرته قبل الظهر
02:11 | 2022-12-21
21/12/2022 02:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
Lebanon 24
عن التعميم 161... ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان؟ (صور)
08:21 | 2022-12-21
21/12/2022 08:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:27 | 2022-12-21
فوز الرياضي على غوركان الايراني في "السوبر ليغ"
16:26 | 2022-12-21
حالته الصحية خطيرة جدا.. نجم كرة القدم العالمي يعاني من السرطان والفشل الكلوي فمن هو؟
16:00 | 2022-12-21
بعد أيام قليلة على خسارة المونديال... أين هو مبابي؟ (فيديو)
14:00 | 2022-12-21
مشهد خطف قلوب المشجعين.. شاهد رقصة المغربي حكيمي ووالدته في احتفالات الرباط
12:30 | 2022-12-21
برسالة مؤثرة والدموع.. "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" تودع الدوحة
12:00 | 2022-12-21
مليون دولار مقابل "بشت ميسي"... من قدّم العرض للنجم الأرجنتيني؟
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
22/12/2022 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
22/12/2022 01:22:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact