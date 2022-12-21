غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور

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أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ليونيل ميسي يستحق لقب أفضل لاعب على مر العصور حتى بدون الفوز بكأس العالم لكرة القدم.وقال غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة ليفربول في الدور الرابع لكأس الرابطة: "انه بلا شك أفضل لاعب على مر العصور. بالنسبة لي هو الأفضل. لا أعتقد أن أي لاعب آخر يمكنه مضاهاة مع فعله ميسي. الناس الذين شاهدوا بيليه وألفريدو دي ستيفانو أو دييغو مارادونا ... تكون وجهة نظرهم عاطفية. لكن على الجانب الآخر حتى لو لم يفز ميسي بكأس العالم لن يتغير رأيي".(العربية)