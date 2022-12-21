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رياضة

ليست أمه.. الكشف عن هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة في الفيديو الشهير

Lebanon 24
21-12-2022 | 12:00
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ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم مقطع فيديو قيل إنه يُظهر والدة ليونيل ميسّي وهي تعانقه بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022.

وصحيح أن والدة اللاعب الأرجنتيني كانت حاضرة في الملعب وعانقته بالفعل بعد انتهاء المباراة مع فرنسا، لكن المرأة التي تظهر في الفيديو وهي تعانقه ليست والدته بل طبّاخة منتخب بلده.
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تظهر في الفيديو امرأة ترتدي قميصاً أبيض وأزرق بلونيّ علم الأرجنتين تقترب من ليونيل ميسّي من الوراء، وتجذبه إليها بقوّة فيعانقها بحرارة ضاحكاً فيما تبدو هي باكية.

وجاء في التعليقات المرافقة "احتفال أم ليو ميسّي مع ابنها بعد فوزه بكأس العالم".

وحصد الفيديو بهذا السياق مئات المشاركات ومئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم. ونشرته أيضاً وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة.
 
من هي السيّدة؟
 
نشرت هذا الفيديو نفسه وسائل إعلام أرجنتينية، من بينها صحف واسعة الانتشار، ومواقع وحسابات متخصّصة بالرياضة وخصوصاً بمتابعة الفريق الأرجنتيني. وبحسب هذه المواقع والحسابات، فإن السيّدة الظاهرة في الفيديو هي طبّاخة المنتخب الأرجنتيني أنتونيا فارياس.

ورجّحت مواقع أرجنتينية أن يكون إقدام ميسّي على عناقها بحرارة هو ما جعل الكثيرين يظنُون أنها والدته.
 
 
وسبق أن نشر حساب المنتخب الأرجنتيني على موقع تويتر صورة تجمع أنتونيا فارياس بميسّي.
 
 
(الحرة) 

رياضة

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