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رياضة

مليون دولار مقابل "بشت ميسي"... من قدّم العرض للنجم الأرجنتيني؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 12:00
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عرض عضو مجلس الشورى السابق العُماني أحمد البرواني مبلغ مليون دولار أميركي لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للحصول على البشت الذي ألبسه إياه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال تتويج منتخبه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022، مع حصوله على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.
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وألبس الشيخ تميم البشت العربي التقليدي الأسود، لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل في قطر.
 

وتميّز البشت بنوعيته الفاخرة وحياكته من قطن ياباني وتطريزه بخيوط ذهبية ألمانية، وناهز سعره 2000 يورو.

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