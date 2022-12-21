مليون دولار مقابل "بشت ميسي"... من قدّم العرض للنجم الأرجنتيني؟

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عرض عضو مجلس الشورى السابق العُماني أحمد البرواني مبلغ مليون دولار أميركي لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للحصول على البشت الذي ألبسه إياه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال تتويج منتخبه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022، مع حصوله على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.وألبس الشيخ تميم البشت العربي التقليدي الأسود، لميسي قبل أن يقدم له كأس العالم، بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما الأحد الماضي، على استاد لوسيل في قطر.