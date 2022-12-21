حالته الصحية خطيرة جدا.. نجم كرة القدم العالمي يعاني من السرطان والفشل الكلوي فمن هو؟

أعلن مستشفى ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الأربعاء عن تطور في اصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".

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وادخل بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول 2021. وادخل بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول 2021.