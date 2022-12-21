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رياضة

حالته الصحية خطيرة جدا.. نجم كرة القدم العالمي يعاني من السرطان والفشل الكلوي فمن هو؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:26
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أعلن مستشفى ساو باولو حيث يعالج أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الأربعاء عن تطور في اصابته بالسرطان وحاجته إلى "رعاية أكبر لعلاج الفشل الكلوي والقلب".
 
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وادخل بيليه (82 عاماً) إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في 29 تشرين الثاني لإعادة تقييم علاجه الكيميائي بعد اكتشاف ورم في القولون في أيلول 2021.
المصدر: العربية
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