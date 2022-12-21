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رياضة

فوز الرياضي على غوركان الايراني في "السوبر ليغ"

Lebanon 24
21-12-2022 | 16:27
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إستهل الرياضي بيروت وصيف بطولة لبنان في كرة السلة للموسم الماضي، مشواره في بطولة "وصل" دوري السوبر ليغ لمنطقة غرب آسيا، بالفوز على بطل ايران غوركان بفارق سبع نقاط 81 - 74، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة صائب سلام بالمنارة، ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا التي تضم النفط العراقي والكرامة السوري.
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ولعب الرياضي امام جمهور غفير آزره في القاعة المتجددة، والتي بدت بحلة جميلة. 


والبطولة الجديدة تحظى بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، وتستمر فيها المنافسات حتى أيار 2023. وسيتأهل أفضل ناديين في البطولة إلى بطولة آسيا للأندية 2023، المؤهلة لبطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية الفائزة في القارات.


ويهدف الاتحاد الدولي لكرة السلة من خلال هذه البطولة، التي ستمثل 4 من أصل 6 مناطق فرعية في آسيا، إلى رفع مستوى كرة السلة في القارة الصفراء، وإلى دعم وتطوير المنتخبات الوطنية في آسيا.


ويشارك في المسابقة من لبنان بيروت حامل لقب بطولة الدوري والرياضي وصيفه.

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