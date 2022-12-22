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رياضة

بعد كأس العالم.. ميسي يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان ما هو؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 05:00
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توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق أولي مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم قطر 2022، لتمديد عقده مع النادي.
وانضم ميسي إلى صفوف النادي الفرنسي قادما من برشلونة صيف عام 2021 في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة عامين ينتهي صيف 2023.
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وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن "ميسي لا يرغب في الرحيل عن باريس في نهاية الموسم، وتكللت المفاوضات التي استمرت بين والد النجم الأرجنتيني خورخي ميسي، والنادي الباريسي في الأشهر القليلة الماضية، باتفاق لاستمراره في "حديقة الأمراء".
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي لا يزال متعطشا للفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، ويجد في باريس الفرصة الأكبر في تحقيق هدفه المنشود في الفترة المقبلة.
وكان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، قد صرح مؤخرا، بأن ميسي يشعر بالسعادة مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مضيفا أن المناقشات بشأن تمديد العقد ستجري بعد كأس العالم 2022.
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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