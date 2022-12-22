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رياضة

مجدداً.. الأسطورة بيليه يتعرض لانتكاسة صحية خطيرة!

Lebanon 24
22-12-2022 | 02:00
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كشف مستشفى ساو باولو عن تدهور خطير في الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، والذي يتعالج من مرض السرطان.
وأصيب بيليه صاحب 82 عامًا، بورم في القولون عام 2021، ومازال يعالج منه، وعاد إلى المستشتفى نهاية تشرين الثاني، للخضوع لعلاج روتيني بحسب بيان له وطمأن محبيه على حالته.
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وأكد مستشفى ساو باولو أن بيليه يحتاج لرعاية صحية كبيرة ودقيقة بعد المضاعفات التي تعرض لها جراء انتشار مرض السرطان.


وأوضح مستشفى ساو باولو، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي يعاني من فشل كلوي وقلبي ناجمين عن انتشار مرض السرطان في جسده.
 
وكان بيليه قد أرسل رسالة مؤثرة للجماهير واللاعبين بعد خروج منتخب البرازيل من دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، طمأن من خلالها الجميع على حالته الصحية وتمنى الأفضل لمنتخب بلاده.
 
 
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