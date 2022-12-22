رقم قياسي لمترو الدوحة وترام لوسيل خلال كأس العالم

سجل مترو الدوحة وترام لوسيل رقماً قياسياً على صعيد عملياتهما التشغيلية وأعداد الركاب المنقولين، طوال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، في بيان أنّ إجمالي مستخدمي شبكتي المترو والترام، خلال الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول الجاري، بلغ 18.2 مليون راكب، بواقع 17.4 مليون للمترو، و800 ألف للترام.

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وأوضحت الشركة أنّ المعدل اليومي المسجل لمستخدمي المترو بلغ 600 ألف راكب، مقابل 27 ألف راكب صعدوا الترام، في حين بلغت عدد رحلات قطارات المترو المسيرة، خلال الفترة ذاتها 79 ألف رحلة، قطعت فيها مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وتجاوزت المسافة التي قطعها الركاب 200 مليون كيلومتر.

وشهدت خدمات المترو والترام إقبالاً كبيراً من جانب جماهير كأس العالم، خاصة خلال الثلاثة عشر يوماً الأولى من البطولة، والتي شهدت إقامة مباريات دور المجموعات إذ سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري في تاريخ البطولة.

وأسهم المترو والترام في تقديم تجربة تنقل آمنة وموثوقة، أتاحت للجمهور فرصة حضور 4 مباريات في يوم واحد بدور المجموعات، والتنقل بين مختلف مناطق الفعاليات المرتبطة بشبكتيهما، وخلال هذه الفترة، كانت قطارات مترو الدوحة من بين أكثر القطارات ازدحاماً في العالم.

وقال الدكتور عبدالله بن عبد العزيز السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل إن "الشبكة سجلت أرقاماً قياسية على صعيد العمليات التشغيلية وأعداد الركاب إذ تمّ خلال اليوم الخامس من بطولة كأس العالم نقل 827 ألفاً و135 راكباً، عبر مترو الدوحة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق، والبالغ 333 ألفاً تمّ نقلهم في اليوم الوطني لعام 2019".

وتابع: "في اليوم الأخير للبطولة، والذي تزامن مع احتفالات اليوم الوطني لعام 2022، شهدت خدمات الشبكة إقبالاً استثنائياً إذ بلغ إجمالي الركاب نحو 810 آلاف راكب، وخلال البطولة، كانت محطات مشيرب، ولوسيل QNB، ومركز المعارض، هي أكثر محطات المترو ازدحاماً، فيما كانت محطات لقطيفية، ووسط لوسيل، هي الأكثر استقبالاً للركاب في شبكة ترام لوسيل".

المصدر: bein sports