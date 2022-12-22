صفقة مرتقبة تمنح مبابي فرصة للثأر من حارس الأرجنتين

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الرياضية أن بايرن ميونيخ الألماني يسعى للتعاقد مع حارس مرمى الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي إيمليانو مارتينيز، لتعويض غياب حارسه الأساسي مانويل نوير.



وتعرض نوير لإصابة قوية خلال رحلة تزلج، عقب خروج ألمانيا القاسي من الدور الأول لمونديال قطر، ستبقيه خارج حسابات بايرن حتى نهاية الموسم.

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وبحسب "سكاي سبورتس" فإن غوستافو غوني وكيل مارتينيز لمح إلى أن الحارس صاحب الـ30 عاما المتوج مؤخرا بلقب المونديال، مطلوب في الفريق البافاري.



وفي حال تمت الصفقة، سيواجه مارتينيز مجددا كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مما سيمنح النجم الفرنسي فرصة للثأر بعد خسارة نهائي المونديال.



ورغم أن مبابي سجل ثلاثية في شباك مارتينيز كما أحرز ركلة ترجيح، فإنه وزملاءه خسروا لقب المونديال لصالح الأرجنتين.