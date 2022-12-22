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رياضة

بعد نهاية "مونديال قطر"... تعرفوا إلى أفضل 10 منتخبات في العالم

Lebanon 24
22-12-2022 | 08:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن التصنيف العالمي الجديد والذي شهد تغييرات واسعة على مراكز المنتخبات بعد انتهاء مونديال "قطر 2022".

وارتقى المنتخب الأرجنتيني بعد تتويجه بكأس العالم من المركز الثالث إلى مركز الوصافة في ترتيب الفيفا، خلف المنتخب البرازيلي الذي حافظ على مركزه في الصدارة. 
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وتخلى المنتخب البلجيكي عن المراكز الثلاثة الأولى لمصلحة المنتخب الفرنسي.

وارتقى المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر بوصول للدور نصف النهائي واحتلاله المركز الرابع في كأس العالم، من المركز الـ 22 في الشهر الماضي لينهي العام الحالي الأول إفريقيا وعربيا، محتلا المركز 11 عالميا، وليقترب بنحو 37 نقطة فقط من دخول قائمة أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي.

أما مراكز المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال جاءت على النحو التالي: تونس في المركز 30 عالميا، السعودية في المركزالـ49، قطر في المركز الـ 60.

ترتيب أفضل 10 منتخبات في العالم:

1 ـ البرازيل

2 ـ الأرجنتين

3 ـ فرنسا

4 ـ بلجيكا

5 ـ إنجلترا

6 ـ هولندا

7 ـ كرواتيا

8 ـ إيطاليا

9 ـ البرتغال

10 ـ إسبانيا
 
بعد نهاية مونديال قطر2022.. تغييرات في الترتيب بتصنيف الفيفا وتقدم هائل للمغرب
 
(روسيا اليوم)
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