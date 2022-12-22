16
o
بيروت
16
o
طرابلس
4
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الكشف عن آخر المستجدات... هل ينتقل رونالدو إلى النصر السعودي؟
Lebanon 24
22-12-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دون ناد، بعد أسابيع من توديعه مونديال 2022، ولكن مصادر أوروبية أشارت إلى تقدم المفاوضات بينه وبين نادي النصر السعودي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو أصبح "قريبا جدا" من التوقيع للنصر، في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم.
Advertisement
وقالت الصحيفة إن رونالدو سيحصل على قرابة 200 مليون يورو سنويا، في عقد يشمل حملات ترويجية سيشارك فيها رونالدو.
أما الصحفي الأول في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، فأشار إلى أن نادي النصر أكد عزمه على الدفع بالصفقة وتكثيف المفاوضات مع ممثلي رونالدو بالأيام المقبلة.
وأشار رومانو إلى أن النصر ليس لديه أي خطة بالتراجع، ويأمل بتوقيع العقد حتى عام 2025.
ويقرر رونالدو مصيره في الأيام المقبلة، بانتظار وصول أي عروض من أوروبا، وفقا لرومانو.
ولم يؤكد أي مصدر حتى الآن، إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى السعودية بشكل رسمي.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
Lebanon 24
سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح
03:35 | 2022-12-22
22/12/2022 03:35:52
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
Lebanon 24
باسيل بدأ تصفية "حساب قديم" مع قائد الجيش وقرار وزير الدفاع "اول الغيث"
01:00 | 2022-12-22
22/12/2022 01:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
04:45 | 2022-12-22
22/12/2022 04:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
Lebanon 24
سماع دوي كبير في عين الرمانة.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
15:46 | 2022-12-21
21/12/2022 03:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
هل ينخفض دولار السوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان؟
14:47 | 2022-12-21
21/12/2022 02:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-12-22
بعد نهاية "مونديال قطر"... تعرفوا إلى أفضل 10 منتخبات في العالم
05:00 | 2022-12-22
بعد كأس العالم.. ميسي يتوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان ما هو؟
03:41 | 2022-12-22
ماذا سيحدث لكأس العالم بعد احتفال لاعبي الأرجنتين بها؟
02:00 | 2022-12-22
صفقة مرتقبة تمنح مبابي فرصة للثأر من حارس الأرجنتين
02:00 | 2022-12-22
مجدداً.. الأسطورة بيليه يتعرض لانتكاسة صحية خطيرة!
23:00 | 2022-12-21
غوارديولا: ميسي الأفضل على مر العصور
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
22/12/2022 20:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
22/12/2022 20:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
22/12/2022 20:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact