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رياضة

الكشف عن آخر المستجدات... هل ينتقل رونالدو إلى النصر السعودي؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 11:00
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لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دون ناد، بعد أسابيع من توديعه مونديال 2022، ولكن مصادر أوروبية أشارت إلى تقدم المفاوضات بينه وبين نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو أصبح "قريبا جدا" من التوقيع للنصر، في صفقة ضخمة ستكون من بين الأكبر في تاريخ كرة القدم.
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وقالت الصحيفة إن رونالدو سيحصل على قرابة 200 مليون يورو سنويا، في عقد يشمل حملات ترويجية سيشارك فيها رونالدو.

أما الصحفي الأول في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، فأشار إلى أن نادي النصر أكد عزمه على الدفع بالصفقة وتكثيف المفاوضات مع ممثلي رونالدو بالأيام المقبلة.

وأشار رومانو إلى أن النصر ليس لديه أي خطة بالتراجع، ويأمل بتوقيع العقد حتى عام 2025.

ويقرر رونالدو مصيره في الأيام المقبلة، بانتظار وصول أي عروض من أوروبا، وفقا لرومانو.

ولم يؤكد أي مصدر حتى الآن، إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى السعودية بشكل رسمي.
 
 
(سكاي نيوز)

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