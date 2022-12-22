ما حقيقة تعرض نجم المنتخب المغربي لحادث سير خطير؟

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أوضح النجم المغربي، عز الدين أوناحي، حقيقة ما تم تداوله عن تعرضه لحادث سير خطير بسيارته.وأكد أوناحي في فيديو متداول: "كل ما يقال مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، أعرف أن الشائعات في بعض الأحيان تطارد اللاعبين، خاصة بعد المنافسات الكبرى، حيث شاركنا في المونديال".وتابع إنه عرف بهذه الشائعة من أخيه، وأنه أرسل له أخبارا عبر الهاتف لما تم تداوله.وأكمل: "كل ما في الأمر أني كنت سأغادر المطعم بسيارتي، طلب مني حراس أمن المطعم أخذ صور تذكارية، لم أركن سيارتي وعندما عدت لأغادر اصطدمت بحائط، وخلف ذلك أضرارا بسيطة في سيارتي، لا تستدعي أي قلق" .وقال: "شخصيا تفاجأت بهذه الشائعة وما تم تداوله حول خطورة حادث السير، الذي كان بسيطا وعاديا".