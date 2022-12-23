بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

ظهر ياسين بونو حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني، ضمن قائمة الفيفا للمرشحين المحتملين للفوز بجائزة "أفضل حارس في العالم لعام 2022".



واستعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في تقريرٍ له أسماء 7 حراس مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم، وجاء بينهم حامي عرين "أسود الأطلس" بونو، الذي تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

Advertisement



وجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، هي ضمن مجموعة من الجوائز التي سيقوم الفيفا بتوزيعها خلال حفل جوائزه المرتقب.





7 مرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم 2022

ضمّت قائمة الفيفا للحراس المرشحين المحتملين للفوز بجائزة الفيفا لأفضل حارس في العالم، إلى جانب بونو، البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس دينامو زغرب، والفرنسي مايك ماينان حارس ميلان الإيطالي.



كما ضمت القائمة، الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي، والذي توّج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، وحصل على جائزة "أفضل حارس في البطولة".







وسيُعلنُ عن جوائز الأفضل من FIFA لكرة القدم يوم 27 شباط 2023، وستُمنح الجوائز تقديرًا للإنجازات في الفترة من 8 آب 2021، إلى 18 كانون الأول 2022.

المصدر: win win