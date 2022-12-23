Advertisement

رياضة

بعد حركات "الشيف نصرت" أثناء تتويج الأرجنتين.. "الفيفا" يتحرك

Lebanon 24
23-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1022494-638073745519536450.jpg
Doc-P-1022494-638073745519536450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا، بعد واقعة دخول الشيف التركي المعروف نصرت جوكشه ملعب لوسيل في قطر، واحتفاله مع لاعبي منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.

ودخل نصرت أرض الملعب وحمل وقبّل الكأس الذهبية والتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، في خرق لبروتوكولات البطولة.
Advertisement

وقال الاتحاد الدولي: "بعد التحقيقات، توصل الفيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل، وسيجري اتخاذ إجراء داخلي مناسب".


ووصف الفيفا الكأس بأنها "رمز لا يقدر بثمن لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول".

وعقب فوز الأرجنتين في النهائي، التقطت صور نصرت وهو يمسك بذراع القائد ليونيل ميسي في الملعب لجذب انتباهه.

وبدا اللاعب الأسطورة القدم غاضبا في المقطع المصور، رغم توقفه لالتقاط صورة نشرها "شيف الملح" بعد ذلك على "إنستغرام".
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2022-12-23
11:29 | 2022-12-23
11:00 | 2022-12-23
07:57 | 2022-12-23
07:00 | 2022-12-23
05:00 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website