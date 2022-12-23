بعد حركات "الشيف نصرت" أثناء تتويج الأرجنتين.. "الفيفا" يتحرك

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا، بعد واقعة دخول الشيف التركي المعروف نصرت جوكشه ملعب لوسيل في قطر، واحتفاله مع لاعبي منتخب الأرجنتين بالتتويج بكأس العالم.



ودخل نصرت أرض الملعب وحمل وقبّل الكأس الذهبية والتقط الصور مع لاعبي الأرجنتين، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح، في خرق لبروتوكولات البطولة.

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وقال الاتحاد الدولي: "بعد التحقيقات، توصل الفيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل، وسيجري اتخاذ إجراء داخلي مناسب".





ووصف الفيفا الكأس بأنها "رمز لا يقدر بثمن لا يمكن لمسه وحمله إلا من قبل مجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول".