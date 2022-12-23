"من بينهن لبنانية".. فنانات أحببنَ كرة القدم وتفاعلنَ مع مبارياتها؟

تصنف لعبة "كرة القدم" على أنها رجالية من الدرجة الأولى، إلا أن هناك فنانات أثبتن خطأ هذا الاعتقاد والتصنيف من خلال تشجيعهن وممارستهن كرة القدم، فمن أبرزهن؟



يارا

تستعرض الفنانة اللبنانية يارا مهاراتها في كرة القدم، وتنشر باستمرار مقاطع فيديو على حسابها في "إنستغرام"، تظهر قدراتها المميزة في التمرين بالكرة وسط تفاعل كبير من متابعيها.

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وحرصت يارا على مشاركة جمهورها لحظات مشاهدات لمباريات كأس العالم، وارتدت عدداً من "تيشيرتات" المنتخبات المتنافسة كالمغرب، واحتفلت بتتويج الأرجنتين بالبطولة، حيث ارتدت قميص "التانغو"، وعلقت على الصورة التي نشرتها على "انستغرام" قائلة: "أخيراً كرة القدم تنصف ميسي. عزيزي ميسي أنت أفضل لاعب في التاريخ".

ياسمين صبري

حرصت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حضور حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 وكذلك مباراة قطر والإكوادور الافتتاحية، ونشرت صوراً لها عبر "إنستغرام"، كما شاركت متابعيها احتفالها بفوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "الله أكبر.. الله الله الله.. ميسي".

مايان السيد



ساندت الشابة المصرية مايان السيد منتخب السعودية خلال مباراة المكسيك بكأس العالم، وتواجدت داخل مدرجات ملعب "لوسيل"، وارتدت قميص "الاخضر" قبل أن تقوم بتغييره بقميص آخر مكتوب عليه فلسطين، كما شاركت النجم الإسباني فرناندو هييرو لعب كرة القدم ونشرت مقطع فيديو عبر ستوري "إنستغرام" أثناء تبادلها ركل الكرة لـ"هييرو".

جوري بكر

شاركت الممثلة ومقدمة البرامج المصرية جوري بكر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه بمدرجات استاد 974 والذي احتضن مباراة البرتغال وغانا، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهرت جوري في مقطع متوجهة للملعب عن طريق "سكوتر" وهي تحمل علم دولة البرتغال تشجيعاً لكريستيانو رونالدو، كما حرصت على حضور حفل افتتاح البطولة والتقطت عدة فيديوهات أظهرت فيها فعاليات انطلاق المونديال الكروي الأهم عالمياً.

مهيرة عبد العزيز

حضرت الاعلامية مهيرة عبد العزيز حفل افتتاح كأس العالم 2022 وساندت المنتخب القطري، كما تواجدت في ملعب مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين، وظهرت داخل الاستاد وهي ترفع علامة النصر وسط تفاعل متابعيها، وعلقت قائلة: "مباراة تاريخية لمنتخب السعودية لحظة الفوز على الأرجنتين".

مريم حسين