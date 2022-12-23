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رياضة

هل تنتقل روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:00
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قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن "يويفا" لا يريد أن يفقد عضوية روسيا في منظمته، ويتوقعون عودة كرة القدم الروسية للمسابقات الأوروبية بعد تخفيف التوترات الجيوسياسية.

وقال مصدر مطلع: "بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستكون خسارة مثل هذا البلد بمثابة ضربة كبيرة لسمعته، حتى في ظل الوضع الحالي".
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وستناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي اليوم الجمعة إمكانية نقل عضوية روسيا من الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، علقت في 28 شباط الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.
 
 
 
(روسيا اليوم)
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