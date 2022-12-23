هل يترك أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"؟

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رد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال النجم الدولي المغربي، أشرف حكيمي، على ما يتردد بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان.وقال كامانو، خلال تصريحاته لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "أشرف سعيد جدا في باريس سان جيرمان، ويرتبط بعقد حتى حزيران 2026".وأضاف: "لا توجد أي مفاوضات أو محادثات مع ناد آخر، وحكيمي في كامل تركيزه مع باريس سان جيرمان".يذكر أن شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أكدت منذ أيام، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة من حكيمي، رغبة اللاعب المغربي في العودة إلى صفوف ريال مدريد، ما أثار اللغط حول مستقبل الظهير الأيمن.(روسيا اليوم)