Advertisement

رياضة

لهذا السبب.. أخطر حي برازيلي يتمرد ويقف مع ميسي

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1022679-638074173091168649.png
Doc-P-1022679-638074173091168649.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظاهرة غريبة جدا، احتفل أكبر حي شعبي بالبرازيل، بانتصار الأرجنتين وتحقيقها بطولة كأس العالم 2022، وتزين بالأعلام وصور ميسي ومارادونا، متحديا العداء التاريخي بين الدولتين اللاتينيتين.

ويعتبر حي "مورو دو ديندي" أكبر حي شعبي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يضم أكثر من 70 ألف شخص، يعاني معظمهم من ظروف معيشية قاهرة، بينما تنتعش الجريمة وتجارة الممنوعات في هذا الحي "المخيف" بالنسبة لعامة البرازيليين.
Advertisement

ولسنوات، احتفل الحي البرازيلي بالأرجنتين، ونشر صور أساطيرها مارادونا وميسي على الجدران، كما انتشرت أعلام الجارة "العدوة" في الشوارع، في تحد واضح لدولة البرازيل.
 
 
ووفقا لمصادر، فإن تقرب "مورو دو ديندي" من الأرجنتين، هو نوع من "الانتقام" للسلطات البرازيلية، التي أهملت سكان الحي، وساهمت بأن يصبح مركزا للجريمة وتجارة المخدرات والفقر الكبير.

وخلال جولة في الحي الشهير، تلاحظ رسومات صارخة لنجوم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، والأسطورة دييغو مارادونا، بينما انتشر شعار المنتخب الأرجنتيني في المحلات التجارية.

ولا يتردد سكان الحي بإظهار "تمردهم"، ووضع العلم الأرجنتيني محلقا من دراجاتهم وسياراتهم.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2022-12-23
16:37 | 2022-12-23
16:00 | 2022-12-23
14:00 | 2022-12-23
11:00 | 2022-12-23
08:00 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website