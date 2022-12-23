15
o
بيروت
15
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لهذا السبب.. أخطر حي برازيلي يتمرد ويقف مع ميسي
Lebanon 24
23-12-2022
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظاهرة غريبة جدا، احتفل أكبر حي شعبي بالبرازيل، بانتصار الأرجنتين وتحقيقها بطولة كأس العالم 2022، وتزين بالأعلام وصور ميسي ومارادونا، متحديا العداء التاريخي بين الدولتين اللاتينيتين.
ويعتبر حي "مورو دو ديندي" أكبر حي شعبي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث يضم أكثر من 70 ألف شخص، يعاني معظمهم من ظروف معيشية قاهرة، بينما تنتعش الجريمة وتجارة الممنوعات في هذا الحي "المخيف" بالنسبة لعامة البرازيليين.
Advertisement
ولسنوات، احتفل الحي البرازيلي بالأرجنتين، ونشر صور أساطيرها مارادونا وميسي على الجدران، كما انتشرت أعلام الجارة "العدوة" في الشوارع، في تحد واضح لدولة البرازيل.
ووفقا لمصادر، فإن تقرب "مورو دو ديندي" من الأرجنتين، هو نوع من "الانتقام" للسلطات البرازيلية، التي أهملت سكان الحي، وساهمت بأن يصبح مركزا للجريمة وتجارة المخدرات والفقر الكبير.
وخلال جولة في الحي الشهير، تلاحظ رسومات صارخة لنجوم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا، والأسطورة دييغو مارادونا، بينما انتشر شعار المنتخب الأرجنتيني في المحلات التجارية.
ولا يتردد سكان الحي بإظهار "تمردهم"، ووضع العلم الأرجنتيني محلقا من دراجاتهم وسياراتهم.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-12-23
23/12/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
Lebanon 24
سيدة توفيت حرقا داخل سيارتها في الشوف!
09:52 | 2022-12-23
23/12/2022 09:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
Lebanon 24
بشأن سعر الدولار.. إليكم ما فعله الصرّافون مساء اليوم!
16:00 | 2022-12-23
23/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحنين... أقفل المنزل على زوجته وأولاده وأطلق النار!
Lebanon 24
في بحنين... أقفل المنزل على زوجته وأولاده وأطلق النار!
08:08 | 2022-12-23
23/12/2022 08:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العسكريون لن يسكتوا عن عدم قبض المساعدة الاجتماعية وسليم مُربك
Lebanon 24
العسكريون لن يسكتوا عن عدم قبض المساعدة الاجتماعية وسليم مُربك
01:00 | 2022-12-23
23/12/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2022-12-23
"من بينهن لبنانية".. فنانات أحببنَ كرة القدم وتفاعلنَ مع مبارياتها؟
16:37 | 2022-12-23
برسالة مؤثّرة.. لاعب منتخب "الديوك" يعلن اعتزاله!
16:00 | 2022-12-23
متى تُستأنف الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا؟
14:00 | 2022-12-23
هل يترك أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان"؟
11:00 | 2022-12-23
هل تنتقل روسيا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؟
08:00 | 2022-12-23
بعد حركات "الشيف نصرت" أثناء تتويج الأرجنتين.. "الفيفا" يتحرك
فيديو
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
Lebanon 24
تحت عمق 1000 متر.. "مفاجأة" في قاع المحيط وفيديو يرصد
05:00 | 2022-12-22
24/12/2022 02:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
Lebanon 24
ميقاتي يحذر: لبنان على مفترق طرق.. ويدعو كافة المسؤولين السياسيين للترفع عن مصالحهم الضيقة
03:11 | 2022-12-22
24/12/2022 02:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
24/12/2022 02:54:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact