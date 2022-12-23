برسالة مؤثّرة.. لاعب منتخب "الديوك" يعلن اعتزاله!

أعلن لاعب منتخب كرة القدم الفرنسي بليز ماتويدي اعتزاله كرة القدم.





وقال في تغريدة على "تويتر": "أحببت كرة القدم للغاية. كرة القدم أنت أعطيتيني الكثير.. لكن حان الوقت لنقول: توقف".





وتابع: "لقد حققت أحلامي كطفل وكرجل، وانا حزين وانا اقول أنني أقلب الصفحة الآن".

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