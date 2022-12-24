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رياضة
لاعب "الأسود الثلاثة"... وفاة جورج كوهين بطل العالم عام 1966
Lebanon 24
24-12-2022
|
02:00
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توفي المدافع الأيمن للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم المتوج بلقب كأس العالم عام 1966 جورج كوهين عن سن 83 عاما حسبما أعلن ناديه السابق فولهام.
وكتب النادي اللندني تكريما له على موقعه على الإنترنت "يشعر الجميع في نادي فولهام بحزن عميق عندما علموا بوفاة أحد أعظم لاعبينا - والسيد - جورج كوهين".
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ولعب المدافع (37 مباراة دولية) جميع مباريات ملحمة منتخب الأسود الثلاثة الفائز بلقبه العالمي الوحيد على أرضها عام 1966.
قضى كوهين مسيرته الاحترافية كاملة في فولهام، حيث لعب معه 459 مباراة من 1956 إلى 1969 قبل أن تنهي إصابة في الركبة مشواره وهو يبلغ من العمر 29 عامًا.
وتم وضع تمثال له خارج ملعب "كرايفن كوتيج" في تشرين الأول 2016.
بعد وفاة كوهين، لا يزال جيف هيرست (81 عامًا) وصاحب الهاتريك في المباراة النهائية لمونديال 1966، وبوبي تشارلتون (85 عامًا) الوحيدان على قيد الحياة في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنكليزي (لم يُسمح بالبدلاء في ذلك الوقت) المتوج بكأس العالم.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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