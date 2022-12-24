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رياضة

تغييرات جوهرية على دوري أبطال آسيا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-12-2022 | 05:00
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من المقرر إدخال تغييرات على بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اعتبارا من نسخة 2025/2024 من بين إصلاحات تتضمن أيضا إضافة منافسة ثالثة على مستوى أندية قارة آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا من المقرر أن ينخفض من 40 حاليا إلى 24، على أن يلعب كل فريق 8 مباريات في دور المجموعات بدلا من 6 مباريات حاليا.
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وتعد التغييرات المقترحة انعكاساً لتلك التي أدخلت على بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تدخل حيز التنفيذ في عام 2024 بمشاركة 36 فريقا قبل الأدوار الإقصائية.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن التغييرات تهدف إلى: 
- زيادة التوزيع المالي للأندية المشاركة بشكل كبير.
- زيادة حصص اللاعبين الأجانب الذين يمكن ضمهم.
- إبراز المزيد من المباريات بين الفرق من مناطق مختلفة.

 أبرز التغييرات
يقترح الاتحاد الآسيوي أن تضم بطولة دوري أبطال آسيا 12 فريقا في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16 الذي يقام على شكل مباراتي ذهاب وعودة.

كما اقترحت لجنة المسابقات بالاتحاد أن يستضيف ملعب مركزي واحد الدور ربع النهائي للبطولة حتى نهائي المباريات الإقصائية.

ومن المزمع أن تضم بطولة الدرجة الثانية 32 فريقا يلعبون في الشكل التقليدي، 8 مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 أندية، على أن تكون جولات خروج المغلوب عبارة عن سلسلة من مباراتي ذهاب وعودة حتى النهائي.

ومن المقرر أن تتألف بطولة الدرجة الثالثة الجديدة من 20 ناديا في 5 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، على أن يلعب كل فريق مع الآخر مباراة واحدة في ملعب مركزي. وتصعد 8 أندية إلى الدور ربع النهائي لتخوض مباراتي ذهاب وعودة قبل بدء دور خروج المغلوب.

ولم يتم بعد الإعلان عن اسمي منافستي الدرجة الثانية والثالثة.

وقال الاتحاد الآسيوي، ومقره في كوالالمبور، إن من شأن التغييرات المقترحة أن تخلق 287 مباراة لتسويقها بدلا من 274 مباراة حاليا لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي مجتمعين.

ويتعين أن توقع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الخطة المقترحة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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