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رياضة

تفوق على نيمار ومبابي.. من هو صاحب أفضل هدف في المونديال؟

Lebanon 24
24-12-2022 | 11:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اسم اللاعب صاحب أفضل هدف في كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتوج الفيفا الدولي البرازيلي ريتشارليسون بجائزة أفضل هدف تم تسجيله في بطولة كأس العالم، وذلك بالهدف الذي أحرزه في شباك صربيا خلال منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال 2022 الذي استضافته قطر مؤخرا.
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فقد صوتت الجماهير، عبر موقع الفيفا، لهدف ريتشارليسون بوصفه الهدف الأفضل في مونديال 2022، والذي جاء في شباك صربيا، في الدقيقة 73 من المباراة، عن طريق ضربة مقصية رائعة، بالجولة الأولى من دور المجموعات، والذي ساعد منتخب البرازيل في الفوز على صربيا بالمباراة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد تغلب هدف ريتشاليسون، مهاجم فريق توتنهام الإنكليزي، على هدفي نيمار وكيليان مبابي، اللذين نافسه على لقب أفضل هدف.

وكان على ريتشارليسون أن يفعل الكثير عندما تلقى كرة عرضية من زميله في المنتخب، فينيسيوس جونيور، حيث كان ظهره إلى المرمى في منطقة الجزاء.

 على الرغم من أن مهاجم توتنهام سدد الكرة بطريقة مقصية في الهواء بلمسة أولى حيث توجهت الكرة إلى الزاوية السفلية لحارس صربيا فانغا ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان ريتشارليسون قد تواجد أيضا في قائمة أفضل الأهداف المسجلة بالبطولة، بهدف آخر أحرزه ضد منتخب كوريا الجنوبية.

وفاز ريتشارليسون على زميله نيمار، الذي أحرز هدفا رائعا في الوقت الإضافي في الجولة التالية ضد كرواتيا، بعد حركة مذهلة اعتقد البعض أنه يرقى لأن يكون أفضل أهداف البطولة.

كما شعر آخرون أن تسديدة كيليان مبابي لتعادل النتيجة 2-2 في المباراة النهائية ضد الأرجنتين يمكن أن تكون منافسا على الجائزة.

يشار إلى أن ريتشارليسون شارك مع البرازيل في 4 مباريات ببطولة كأس العالم الأخيرة، تمكن خلالها من إحراز 3 أهداف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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