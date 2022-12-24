لم يعد يستجيب للعلاج... حالة الأسطورة بيليه في تدهور مستمر!

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في "تدهور مستمر"، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في أواخر تشرين الثاني الماضي.





وذكرت "ماركا"، نقلا عن تقارير محلية، أن حالة بيليه "ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج". واشارت الى أن الأسطورة البرازيلية بات يتلقى "رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم".

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بالتزامن مع ذلك، نشرت ابنة بيلي، كيلي ناسيمنتو، على حسابها في "إنستغرام"، صورة حديثة لأبيها، التقطت يوم أمس الجمعة في المستشفى.





وتظهر كيلي، في الصورة، وهي تعانق والدها وتنام على صدره. وقالت، في تعليقها على الصورة: "ما زلنا هنا، في الكفاح والإيمان.. ليلة أخرى معا".