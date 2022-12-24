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رياضة

لأول مرة حكمة فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات

Lebanon 24
24-12-2022 | 16:00
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اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، الحكمة الفلسطينية هبة سعدية، للمساعدة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا من 20 تموز وحتى 20 اب 2023.
 
 
وسبق أن شاركت هبة سعدية في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات، التي أقيمت في الهند خلال شهر شباط الماضي، وستشارك لأول مرة في تحكيم مباريات ضمن كأس العالم.

وجرى اختيار سعدية ضمن طاقم الحكام لمباريات المجموعة التاسعة في كأس الاتحاد الآسيوي 2022، والتي قامت بنظام التجمع خلال الفترة من 24 إلى 30 تموز الماضي، في فيتنام، إذ تضم المجموعة كلا من فيتل الفيتنامي، وهوغانغ يونايتد السنغافوري، وفنوم بينه الكمبودي، ويونغ إيلفنتس من لاوس.
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المصدر: روسيا اليوم
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