"فيفا" يمنح المغرب التقييم الأعلى في المونديال رفقة الأرجنتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المنتخبات التي حصلت على التقدير والدرجة الأعلى في مونديال كأس العالم قطر 2022، في تقرير خاص له عن منتخبات الأرجنتين والمغرب وفرنسا وكرواتيا واليابان.



وأشار التقرير إلى تفرد المنتخب المغربي والمنتخب الأرجنتيني عن بقية المنتخبات، بحصولهما على تقدير "ممتاز"، مبررا منح هذا التقييم لـ"أسود الأطلس" بمخالفتهم التوقعات ووصولهم إلى أبعد مدى في نهائيات كأس العالم 2022.

Advertisement



وتطرق "الفيفا" في تقريره إلى فوز الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخها، ووصول فرنسا إلى النهائي للمرة الثانية تواليا، وتفوّقت المغرب التي باتت أول دولة من أفريقيا تصل نصف نهائي كأس العالم، وتميزت كرواتيا واليابان بأنهما ضمن المنتخبات القليلة التي تحصلت على التقدير العالي.





ورأى "الفيفا" أن المنتخب المغربي خالف التوقعات التي كانت ترشح أن تحمل السنغال وغانا آمال أفريقيا في تخطي مرحلة المجموعات، خصوصا أن المغرب لم تحقق هذا الإنجاز منذ 1986، غير أن المنتخب المغربي حقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.



وواصل بيان الفيفا إشادته بأسود الأطلس، قائلاً:" وجاء هذ التفرد، بفضل مجموعة من اللاعبين الشباب تم توظيفهم جيدا مع لاعبي الخبرة في منظومة عمل المدرب وليد الركراكي، ومع استراتيجية واضحة وحماس وتضحية استطاع المغاربة هزيمة منتخبات النخبة في العالم، ولذا لم يكن من المفاجئ منحهم تقدير ممتاز في البطولة"..



وحصل منتخب الأرجنتين على تقدير "ممتاز" بعد تتويجه بلقب المونديال، حيث أشاد التقرير بإنجاز التانغو، قائلاً: "رغم الخسارة المبكرة وغير المتوقعة أمام منتخب السعودية في بداية المشوار،إلا أن نجوم الأرجنتين قدموا بعد ذلك أداء مميزا خلال البطولة، وسجلوا أهدافا رائعة بمزيج من الأداء الجماعي والمهارات الفردية، وقد اختبروا كذلك بقوة أعصابهم في تحدي ركلات الترجيح وأظهروا نجاعة كبيرة".

وتابع تقرير الفيفا:" كل جوانب المنتخب الأرجنتيني تعرضت للاختبار خلال مشواره لحصد اللقب وقد حقق نجاحا مذهلا، وكان لاعبو الارجنتين قد دخلوا البطولة بتوقعات عالية، فهم أبطال أمريكا الجنوبية ويقودهم النجم ليونيل ميسي في آخر ظهور له على المسرح العالمي، وهذا الوزن كان ثقيلا على أكتاف لاعبي المنتخب، ولكن رجال المدرب ليونيل سكالوني نجحوا في التحدي وأنهوا البطولة في المركز الأول".





وأعطى "الفيفا" منتخب فرنسا تقدير "جيد جدا"، وقال إنه كان من المنتخبات التي تفوقت واستحقت هذا التقدير، لافتا إلى أن ركلة ترجيح واحدة منعته من الحفاظ على لقبه، مؤكدا أنه كان قويا وتخطى بسهولة منافسيه في مختلف مراحل البطولة.



ومنح التقرير منتخب كرواتيا أيضا تقدير "جيد جدا"، قائلاً إن كرواتيا حققت نتائج مميزة رغم أن عدد سكانها لا يزيد عن أربعة ملايين نسمة، وهو ما يقل بعشرات الملايين عن دول أوروبية أخرى غابت عن مونديال قطر مثل إيطاليا وتركيا ورومانيا.



ولقي منتخب اليابان الإشادة أيضا من "الفيفا"، حيث حصل على تقدير "جيد جدا"، بعدما شارك في مهمة إنهاء مشوار المنتخبات الأوروبية العملاقة مبكرا، حيث ساهم فوزه الافتتاحي على منتخب ألمانيا في إقصاء بطل 2014 من دور المجموعات، فيما كان الفوز الأخير على إسبانيا مثيرا للإعجاب بنفس القدر أو أكثر وقد فتح الباب لمواجهة في ثمن النهائي مع كرواتيا.



وأكد "الفيفا" أن منتخب اليابان كان على بعد خطوة من التقدم أكثر في البطولة، لكنه كان ضحية نجاح منافسه الكرواتي المذهل في ركلات الترجيح.

المصدر: win win