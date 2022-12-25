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خاص

"ضحايا المونديال".. كأس العالم يطيح بأكبر المدربين

إيناس القشاط - Inass El Kashat

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Lebanon 24
25-12-2022 | 04:30
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بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، إرتفع عدد المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم أو استقالوا بسبب سوء النتائج وعدم تحقيقهم طموح منتخباتهم في النسخة رقم 22 من البطولة.
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وفي ما يلي قائمة المدربين الذين غادروا مناصبهم بعد خروج المنتخبات التي يقودونها من مونديال قطر 2022:



- جيراردو تاتا مارتينو
 


الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو، أول من أعلن رحيله عن منتخب المكسيك، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته حيث تعادل مع بولندا بدون اهداف، وخسر أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين، وفاز على السعودية بهدفين مقابل هدف.



- كارلوس كيروش

المدرب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق والذي قاد ايران الى نهائيات كأس العالم 2022 ثاني ، هو أحد الضحايا، بعدما أعلن رحيله عن تدريب منتخب ايران، والذي احتل المركز الثالث في مجموعته بعد أن انهزم أمام انكلترا بستة أهداف مقابل هدفين، وفاز على ويلز في المباراة الثانية بهدفين نظيفين، وخسر أمام الولايات المتحدة الاميركية بهدف نظيف وودع البطولة.



- ضحايا المغرب

وتسبّب المنتخب المغربي "البطل الرابع" في عدم استمرار ثلاثة مدربين في القيادة الفنية لمنتخباتهم.



وفرناندو سانتوس مدرب البرتغال، كان آخرهم. اذ استقال سانتوس من منصبه، إثر توديعه البطولة على يد المغرب.

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وبعد استقالة سانتوس، يضاف هذا الأخير إلى ضحايا آخرين للمدرب وليد الركراكي، حيث أقيل كل من مدربي منتخبي إسبانيا وبلجيكا لويس إنريكي وروبيرتو مارتينيز، إثر إنهزامهما أمام المنتخب المغربي، في دور الثمن النهائي والمجموعات على التوالي.
 



-تيتي وفان خال

وكان مدرب البرازيل تيتي أبرز ضحايا مونديال قطر، بعد استقالته من منصبه على اثر الإقصاء من البطولة على يد كرواتيا في الدور ربع النهائي.



ومن ضحايا المونديال أيضاً، كان الهولندي لويس فان خال، الذي استقال من منصبه بعد خروج منتخب هولندا من الدور ربع النهائي للبطولة على يد منتخب الأرجنتين الذي حقق الفوز في المواجهة بركلات الترجيح.



 -نهاية مشوار بينتو وآدو

قرّر مدرب كوريا الجنوبية باولو بينتو ترك منصبه، بعد يوم واحد من خسارة المنتخب أمام البرازيل في ثمن النهائي 4-1.




وكذلك إستقال الغاني أوتو أدو من تدريب منتخب بلاده، بعد توديع المونديال من دور المجموعات.



- تشيسلاف ميخنييفيتش

وأُقيل تشيسلاف ميخنييفيتش من منصبه كمدرب للمنتخب البولندي بعد الخروج من دور الـ16 في مونديال قطر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

رياضة

كأس العالم2022

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إيناس القشاط - Inass El Kashat

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