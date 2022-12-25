صور أشعلت مواقع التواصل.. عائلة بيليه تمضي ليلة الميلاد إلى جانبه في المستشفى

بعد تدهور حالته الصحية، أمضى أقارب أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، ليلة عيد الميلاد معه في المستشفى.



وكان بيليه (82 عاما) الذي يعاني من سرطان في القولون اكتُشف في أيلول 2021، أدخل إلى المستشفى في ساو باولو منذ نهاية تشرين الثاني.

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وأعلن الأطباء في وقت سابق، أن السرطان الذي يعاني منه بيليه دخل مرحلة متقدمة، مؤكدين أنه يخضع لرعاية مكثفة لإصابته بخلل في وظائف الكلى والقلب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في "تدهور مستمر"، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.



وذكرت "ماركا"، نقلا عن تقارير محلية، أن حالة بيليه "ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج".



واثر هذا اجتمعت عائلة بيليه في المستشفى حيث يرقد النجم العالمي. وكان قد وصل إديسون شولبي دو ناسميينتو، أحد أبناء بيليه والمعروف باسم إدينو، ليلة الميلاد إلى المستشفى، وانضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.

ونشرت ابنة بيليه صورة لأسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو وهي تعانقه مرفقة بعبارة "ليلة أخرى معا".

وقالت كيلي ناسيمنتو، ابنته الثانية، في منشور على إنستغرام مع صورة تظهرها جالسة بجوار إدينو واثنين من أطفاله في المستشفى: "إنه (إدسون) هنا.. لن أغادر، لن يخرجني أحد من هنا".

وكتبت كيلي ناسيمنتو في تعليق: "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعًا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".