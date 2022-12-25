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رياضة

الركراكي ينافس غوارديولا وكلوب على جائزة أفضل مدرب

Lebanon 24
25-12-2022 | 11:00
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أصبح وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ضمن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في العالم لعام 2022، بعد قيادته "أسود الأطلس" لبلوغ الدور نصف النهائي لمونديال كأس العالم قطر 2022.
وضمّت القائمة العديد من المدربين الذين حققوا نتائج لافتة خلال العام الجاري، وفي مقدمتهم مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المتوج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، ومدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، ومدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب، بالإضافة إلى أسماء أخرى تركت بصمتها خلال عام 2022.
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وجاء ترشيح الركراكي للفوز بجائزة الأفضل حسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، نظير ما حققه من نتائج إيجابية خلال العام الجاري، إذ تألق مع "الأسود" في مونديال قطر وقادهم إلى بلوغ نصف النهائي، بالإضافة إلى مشواره الرائع مع فريق الوداد الرياضي المغربي الذي قاده للتتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي.


وبدأ الركراكي مسيرته التدريبية عام 2014 من بوابة نادي الفتح الرباطي المغربي الذي استمر معه إلى غاية عام 2020، قبل أن يستلم زمام الأمور في نادي الدحيل القطري بموسم 2020-21، ثم انتقل بعدها إلى الوداد الرياضي المغربي الذي قضى معه موسمًا واحدًا، قبل أن يتحول إلى قيادة المنتخب المغربي في أيلول الماضي خلفًا للبوسني وحيد حاليلوزيتش.
ويملك الركراكي في رصيده 5 ألقاب حققها خلال مسيرته التدريبية، وكان أولها الفوز بلقب كأس العرش مع الفتح الرباطي عام 2014 قبل أن يتوج معه بلقب الدوري المغربي عام 2016، ثم فاز بلقب دوري نجوم قطر عام 2020، قبل أن يجمع بين لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا مع الوداد الرياضي في العام الجاري.


وبالإضافة إلى الركراكي، تم ترشيح حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية الإسباني ياسين بونو، للتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى، نظير تألقه خلال عام 2022، حيث سينافس أكبر الحراس في العالم، على غرار الألماني مانويل نوير، والبلجيكي تيبو كورتوا، والبرازيلي أليسون بيكر، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، بالإضافة إلى الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش والفرنسي مايك ماينان.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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