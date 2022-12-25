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رياضة

تقرير يكشف مستقبل ميسي مع سان جرمان.. هل يعود إلى برشلونة؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 08:55
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بعد تقارير تكهنت بعودته إلى "ناديه الأم" برشلونة الإسباني، أكد الصحفي الرياضي غويليم بالاغي، أن نجم كأس العالم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على تجديد عقده مع ناديه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي.
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وأوضح غويليم بالاغي أن ميسي "توصل إلى اتفاق مبدئي لتجديد عقده مع باريس سان جرمان"، وذلك مع اقتراب انتهاء الصفقة الحالية بينهما، وتحديدا في الصيف المقبل.

ومع اقتراب هذا الموعد، ازدادت التكهنات والتقارير التي قالت إن نجم الأرجنتين سيعود إلى برشلونة، الذي أمضى فيه حياته الكروية كاملة قبل انتقاله إلى النادي الفرنسي.
 
وأعرب رئيس برشلونة، خوان لابورتا، علنا عن استعداده لإعادة ميسي إلى ملعب كامب نو، لكن يُعتقد أن ميسي سيبقى في باريس لمدة عام آخر.

وذكرت تقارير أن ميسي وافق على التجديد الذي يتضمن خيار عام آخر إذا رغب في البقاء في باريس سان جرمان، أي حتى عام 2025.

وقال بالاغي: "الأمر ليس أن ميسي لا يريد العودة إلى برشلونة، لكن لم يُطرح السؤال. ميسي سعيد بكل شيء (في باريس) وعندما يعود من عطلته سيتم إسراع الاتفاقية"، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتابع: "حياته في باريس متوازنة وسعيدة والجميع يستمتعون بها، ولديه إمكانية حقيقية للفوز بدوري الأبطال مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستساعده في أن يكون مرشحا مرة أخرى لجائزة الكرة الذهبية".

ميسي، الذي قضى آخر 18 شهرا في باريس سان جرمان، حصل أخيرا على كأس العالم، في المرة الخامسة التي يخوض فيها البطولة، وسجل هدفين في انتصار الأرجنتين على فرنسا.

وكانت الجائزة الدولية الرائدة هي التكريم الوحيد المفقود من سيرته الذاتية الأسطورية، مما يعني أنه يمكنه الآن الانسحاب من كرة القدم بعد أن فاز بكل شيء.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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