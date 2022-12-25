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رياضة

"الأفضل في التاريخ".. نيمار يتسلم جائزة بيليه

Lebanon 24
25-12-2022 | 23:00
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منحت شركة الجعة الأميركية الشهيرة "بدويايزر"، التي كانت ضمن الشركات الراعية لمونديال قطر، أسطورة كرة القدم البرزيلية "بيليه" جائزة "أفضل لاعب في التاريخ" وقد استلمها نيابة عنه نجم المنتخب الوطني وباريس سان جيرمان، نيمار.
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وتدهورت صحة بيليه، الذي يعاني من مرض السرطان، في الفترة الأخيرة. وأظهر فيديو عائلة الأسطورة البرازيلية، إلى جانبه، وهو يرقد على سرير المستشفى.
وقال نيمار على إنستغرام: "إنه يوم مميز حقا بالنسبة لي. أود إبلاغكم أنني تلقيت دعوة من قِبل (الشركة) لتكريم بيليه بجائزة أفضل لاعب في التاريخ. إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذه اللحظة". 

وأضاف نيمار، حاملا الكأس الذهبية: "كما تعلمون، يشكل بيليه جزءا من قصتي. الملك، الذي نحبه ونقدره للأبد".

وكتبت الشركة: "إلى الملك.. إلى الشخص الذي لم يكن الأفضل فقط في المباريات. وكان الأفضل في التاريخ".
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